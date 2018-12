Así pasarán Año nuevo y Navidad Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Agencia

MÉXICO.- Tras confirmar su separación, hace poco más de un año, la prioridad de la ex pareja conformada por Gabriel Soto y Geraldine Bazán, ha sido brindar todo el amor y la estabilidad a sus hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda, una regla que han seguido al pie de la letra y que ha llenado de satisfacción a las niñas, sobre todo en estas fechas tan especiales como la Navidad y el Año Nuevo.

Por ahora, todo está perfectamente planeado para que las pequeñas disfruten al máximo estas fiestas junto a sus papás, aunque cada uno tendrá la oportunidad de compartir con ellas solo una fecha, informó el portal Hola.

También te puede interesar: Ella no se puede quejar: Yolanda Andrade sobre Kate del Castillo

Recientemente, Gabriel expresó su felicidad porque contó que la Navidad la pasará junto a sus hijas, mientras que a Geraldine le tocará prepararse para el Año Nuevo. Y por ser esta la primera vez que la actriz no podrá estar con ellas, meditar sobre la situación no le ha sido sencillo, sin embargo, asume con madurez los acontecimientos que se presentan en esta etapa de su vida, en la que ha tenido que enfrentar constantes cambios. “En Navidad no la pasan conmigo este año, pasamos Año Nuevo juntas, así que será mi primera Navidad sin ellas, será complicado…”, comentó en entrevista para Despierta América.

Mientras tanto, la polifacética estrella, que ha tenido un año de mucho trabajo, está lista para celebrar la Navidad, una época en la que disfrutará en compañía de sus seres queridos, previo a la gran aventura que podrá vivir junto a sus hijas. “Tengo planes, igual para estar con la familia, con amigos…”, dijo. Además, contó un poco de cómo será el Año Nuevo junto a Elissa y Miranda, quienes son sus inseparables compañeras. “Ya en Año Nuevo nos iremos en un viaje padrísimo… vamos a la nieve a esquiar”, contó al espacio antes citado.

Y a pesar de todos los cambios que se han suscitado, Geraldine toma las circunstancias con optimismo, siempre dispuesta a salir adelante. Por esa razón no dudó en hacer un breve recuento de lo más significativo en su vida a lo largo de este periodo. “Bien contenta, satisfecha. La verdad es que pasaron muchas cosas, mucho trabajo, mucho aprendizaje pero sobre todo fue un año muy movido energéticamente en todos los aspectos…”, dijo sonriente. “Termino el año agradecida, contenta, en paz y con mucha salud, que es lo que siempre pido…”, dijo la protagonista de telenovelas como Por Amar Sin Ley.