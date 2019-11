Geraldine Bazán acusa que Gabriel Soto violó derechos de sus hijas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto tienen bastante tiempo separados, ha trascendido que la actriz aún no se resigna a separarse del padre de sus hijas.

De acuerdo con la publicación de una revista de espectáculos, es tanta la necesidad que tiene Bazán de Soto, que una fuente reveló que Geraldine decidió recurrir a la ayuda de un brujo para separar a su ex marido de su actual pareja, la actriz Irina Baeva.

Antes estas acusaciones, la actriz respondió por medio de su cuenta de Instagram y rechazó los dichos de la revista:

"El público no es tonto, los medios de comunicación tampoco aunque se dejen manipular por una 'revista' con cero credibilidad. En esta orquestación de querer limpiar la imagen de unos y desprestigiarme a mi hay muchos caminos. Con este tipo de acciones lo único que queda claro es que hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas. Pero ya fue suficiente!! A estas mismas personas hago total y absolutamente responsables de lo que pueda sucederle a mis hijas o a mi".

Además, Bazán denunció la violación de los derechos de sus dos hijas, ya que en un par de ocasiones, dijo, fueron obligadas por su padre a saludad a Irina, provocando así confusión, inseguridad en las pequeñas.

"También quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mi. Y no señoras, señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo".