Geraldine Bazan no dejará que sus hijas convivan con Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la polémica separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, todo apunta a que la actriz no permite que sus hijas convivan con Irina Baeva, la actual pareja sentimental de su ex marido.

De acuerdo con Infobae, así lo confirmó Rosalba Ortiz, madre de Geraldine quien aseguró que su hija es "drástica" con ese tema, ya que por ahora no tiene la menor intención de que Gabriel conviva con las dos niñas en compañía de la actriz de origen ruso.

"No, por supuesto que no, mi hija es drástica en eso", comentó la madre de la actriz en entrevista para el programa de televisión mexicana "Suelta la sopa".

Después de que la separación de los actores se hiciera pública, la madre de Geraldine ha tenido que defender a su hija en más de una ocasión, pues ha sido víctima de diversos ataques. El más reciente de ellos fue el supuesto trastorno alimenticio que padece la actriz.

El rumor surgió después de una publicación que circuló en redes sociales, en donde se hizo una comparativa de las diferencias físicas entre la Gerandine de principios del año 2000, a la espectacular actriz que da vida a "Elena Fernández" en la telenovela "Por amar sin ley".

Defienden a su hija de las críticas

Al respecto, su madre aseguró que Bazán se fue en ese año "a hacer novelas a Miami, obviamente la alimentación allá es diferente. Sí subió un poquito de peso, pero ella lo ha dicho, no se arrepiente y no está avergonzada".

Fue la misma actriz quien compartió en su perfil de Intagram su postura sobre las fotografías en la que los usuarios de la red aseguraban que padecía anorexia.

"Esto fue hace más de 15 años, tenía poco tiempo viviendo en USA y claro, como es visible mi alimentación era pésima además de estar en la etapa de niña/mujer… qué hice?? cuidar mi alimentación, ejercitarme y una rinoplastia", comentó.

Y continuó: "Le hice daño a alguien ?? en absoluto, me enfoque en mi y en mi bienestar y el resultado lo ven hoy en día. Si lo que quieren es 'avergonzarme' lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quien soy en este momento y me encanta poder ser testimonia para muchos y muchas de que todo se puede (sic)", escribió.