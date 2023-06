Giancarlo Esposito se une a cinta de monstruos de Universal Pictures

Universal Pictures les encargó a los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence una cinta de monstruos, los cineastas buscan armar un elenco estelar y han añadido a Giancarlo Esposito, según Deadline.

Las expectativas son altas considerando que la dupla de creativos ha estado a cargo de la cinta Ready or Not y las dos más recientes películas de Scream, todos esos proyectos fueron elogiados por la crítica especializada y la audiencia.

Esposito es uno de los actores más respetados en Hollywood, es mejor conocido por interpretar a Gustavo Fring en Breaking Bad y Better Call Saul, Stan Edgar en The Boys y Moff Gideon en The Mandalorian.

Los detalles de la trama del filme que preparan para Universal se mantienen en secreto, sin embargo si tienen una fecha de lanzamiento tentativa el 19 de abril del 2024; la producción debe avanzar rápido.

Al dúo de cineastas se les proporcionará bastante libertad creativa para que le den un nuevo enfoque alguno de los monstruos clásicos.

Previamente se anunció que la mexicana Melissa Barrera será la encargada de dar vida a la protagonista, recordando que la regiomontana es “Sam Carpenter” en la franquicia de Ghostface.

La complejidad de su personaje parece llamar la atención de otros directores de terror ya que hace unos meses se anunció que a protagonizará el thriller “The One” al lado de Nicholas Hoult.

Otras personas que forman parte del proyecto de Radio Silence, son Dan Stevens (Legión) y a Kathryn Newton quien pasa un momento importante en su carrera con múltiples proyectos que incluyen la comedia de terror Freaky, Detective Pikachu y es la Cassie Lang del MCU debutando en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Otros actores con los que compartirán créditos serán Alisha Weir, Angus Cloud, Kevin Durand y Will Catlett, por lo que habrá que seguir al pendiente, cuál será el título y trama que seguirá el filme.

Giancarlo Esposito has been cast in Radio Silence’s untitled monster movie alongside Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton and Angus Cloud.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/CtIBFFWWns

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 14, 2023