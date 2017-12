Gigi Hadid al natural: posa con vello en las axilas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Gigi Hadid, una de las modelos más exitosas y reconocidas del momento, ha sorprendido al posar para el calendario de Love Magazine con vello en las axilas.

Como muchas otras famosas, la modelo se ha sumado a la tendencia de mostrar el cuerpo al natural, libre de las presiones sociales.

También te puede interesar: Marjorie señala a Alan Tacher de mentiroso, él responde...

En el video de Love, además, vemos a la modelo demostrando su gran condición física mientras realiza movimientos característicos del box y otras artes marciales.

Esta no es la única imagen del calendario de Love Magazine que ha dado de qué hablar, también lo ha hecho la sesión fotográfica estelarizada por Emily Ratajkowski, pues en ella la vemos lucir sus famosas curvas bañada en espagueti, concepto que no ha agradado a muchos.

Recientemente la novia de Zayn Malik, se sumó a la lista de celebridades que están inmortalizadas en una muñeca de plástico. Si amas las barbies esta no puede faltar en tu colección.

Tommy Hilfiger y Barbie acaban de anunciar el lanzamiento de una edición especial creada a semejanza de Gigi Hadid para honrar su colección con la marca.

“La colaboración con Gigi y Barbie fue un giro nuevo y emocionante en la historia de nuestra marca asociándonos con íconos de la cultura pop y nuestra embajadora”, dijo Tommy Hilfiger.

La Barbie fue diseñada en honor a la pasarela en donde Gigi Hadid fue presentada como embajadora de ropa para mujer y está disponible en tommy.com y barbie.com, en las tiendas de Tommy Hilfiger en Londres, París, Düsseldorf, Amsterdam y Nueva York, y con algunos minoristas a nivel mundial a partir de hoy.

#TOMMYxGIGI @TommyHilfiger @Barbie ‼️



❤️ Available on https://t.co/nUNz8xGbGh , https://t.co/CTnfc6qZBz / select Tommy Hilfiger flagships in London, Paris, Düsseldorf, Amsterdam and New York, and with select retailers globally starting TODAY! pic.twitter.com/5kNl040nVr