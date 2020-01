Globos de Oro 2020: Ganadores entre el sarcasmo y la irreverencia

The Associated Press

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El anfitrión Ricky Gervais inauguró la 77ma ceremonia de los Globos de Oro declarando que las películas eran irrelevantes, fingiendo confundir a Joe Pesci con Baby Yoda, llamando racista a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y declarando el total dominio de Netflix en Hollywood.

Gervais, que tiene una serie en Netflix, dijo que podría resumir la gala de tres horas con una simple frase: “Bien hecho, Netflix. Tú ganas”. El gigante del streaming llegó a los Globos con 34 nominaciones: 17 en las categorías de cine y 17 en las de televisión.

En su quinta ocasión como maestro de ceremonias, Gervais fue quizás más agudo que nunca. Dijo a los ejecutivos en la sala que el periodista Ronan Farrow, que ha expuesto casos de conducta sexual inapropiada, venía por ellos. También dijo algo vulgar que fue censurado sobre el papel de Judi Dench en “Cats”. Y mayormente se burló de la hipocresía en Hollywood, criticando a las estrellas por trabajar para compañías como Apple, Amazon y The Walt Disney Co. mientras claman por un cambio social.

“Si ISIS lanzara un servicio de streaming, ustedes llamarían a su agente”, dijo Gervais a una multitud de famosos el domingo en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

“Ustedes no están en posición de sermonear al público sobre nada”, agregó. “Ustedes no saben nada sobre el mundo real. La mayoría de ustedes pasa menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg, así que si ganan, suban, acepten su premio, agradézcanle a su agente y a Dios y váyanse a la (grosería)”.

En esta imagen difundida por NBC, Sam Mendes recibe el Globo de Oro al mejor director por "1917" mientras los presentadores Antonio Banderas, a la derecha, y Helen Mirren miran, el domingo 5 de enero del 2020 en Beverly Hills, California. (Paul Drinkwater/NBC via AP)

El primer premio de la noche fue, apropiadamente, para una serie de un servicio de streaming: Ramy Youssef ganó el Globo mejor actor en una serie televisiva de comedia o musical por su programa de Hulu “Ramy”. El honor para el mejor actor en una serie limitada fue para Russell Crowe por “The Loudest Voice” de Showtime. Crowe no asistió debido a los incendios forestales en su natal Australia, donde se encontraba con su familia.

Previo a la ceremonia del domingo, algunos se preguntaron cuánto se hablaría sobre el creciente conflicto en Irán tras el asesinato del viernes del general iraní Qassem Soleimani. Pero en la primera hora de la gala, los incendios en Australia fueron la noticia más mencionada por los ganadores.

El Globo a la mejor película extranjera fue para “Parasite” (“Parásitos”) de Bong Joon Ho, la sensación surcoreana laureada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Pese a ser una organización de periodistas extranjeros, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) no incluye producciones en lengua extranjera en sus categorías principales, con lo que “Parasite", una probable nominada al Oscar a la mejor película, no compitió por el mismo honor el domingo.

CINE

—Mejor película de drama: “1917”.

—Mejor película musical o de comedia: “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

—Mejor actriz, drama: Renée Zellweger, “Judy”.

—Mejor actor, drama: Joaquin Phoenix, “Joker”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Awkwafina, “The Farewell”.

—Mejor actor, musical o comedia: Taron Egerton, “Rocketman”.

—Mejor actriz de reparto: Laura Dern, “Marriage Story”.

—Mejor actor de reparto: Brad Pitt, “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

En esta imagen difundida por NBC, Brad Pitt recibe el Globo de Oro al mejor actor de reparto por "Once Upon A Time...In Hollywood", el domingo 5 de enero del 2020 en Beverly Hills, California. (Paul Drinkwater/NBC via AP)