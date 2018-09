Confirma Gloria Trevi su divorcio: Entérate porqué

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi confirmó la separación de su marido Armando Gómez, con quien últimamente decía tener problemas de celos y que era además, controlador con ella.

De acuerdo a Vanguardia, a través de la plataforma "Luz de noche", en Puerto Rico, Gloria Trevi confesó que está a un paso del divorcio de Gómez.

“Simple y sencillamente no estoy dispuesta a aceptar ciertas cosas, quiero todo o nada porque yo soy así. Yo no voy a dejar que una persona me manosee si no es que me voy a ir con todo con esa persona", señaló la cantante.

Armando por su parte, manda unos mensajes a manera de indirecta en Instagram, uno de ellos fue para agradecer a Yolanda Andrade por el apoyo que ha tenido en estos momentos difíciles: "El mejor amigo es aquel que encuentras cuando lo necesitas. Y lo más extraordinario es que no necesitas decírselo: él lo sabrá" se puede leer en la publicación.

Otros de sus mensajes dice: "Trátense como al principio y nunca habrá final"; "Si borrara todos los errores de mi pasado estaría borrando la sabiduría de mi presente", escribe Armando, tras las declaraciones de Gloria.

Ver esta publicación en Instagram @yolandaamor Gracias ! Una publicación compartida de Armando Gomez (@armandogomez73) el 4 Sep, 2018 a las 5:51 PDT

Gloria Trevi y Armando Gómez se casaron en el 2009 y tienen dos hijos juntos.

De acuerdo a varios medios de comunicación nacionales, desde que Armando se separó de Gloria Trevi, ha sido visto muy feliz paseando por algunas calles y acudiendo a espectáculos, siempre rodeado de bellas mujeres.