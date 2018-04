Gloria Trevi llora al recordar a Ana Dalai

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante y al preguntarle por su hija, no pudo evitar el llanto, pues aún se desconoce su paradero: se supone que las chicas del clan Trevi/Andrade la destazaron y la aventaron a un río

De acuerdo con información de Imagen Televisión, la hija que Gloria Trevi tuvo con su manager Sergio Andrade estaría cumpliendo 18 años. El tema del paradero de la niña fue motivo de titulares amarillistas y la prensa del corazón cuando la cantante y su representante fueron detenidos en Brasil acusados de corrupción de menores.

En una ocasión, Sergio no permitió a Gloria ir a amamantar a su hija Ana Dalai y pidió que la callaran, aparentemente alguien de las chicas la cobijó, pero la tapó tanto que la niña terminó asfixiada y como no tenían un permiso legal para estar en ese país, supuestamente Sergio Andrade pidió que la pusieran en una bolsa de plástico y la aventaran en un río.

Ahora el tema del paradero de Ana Dalai vuelve a ser noticia, porque en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, el periodista le hizo la pregunta que está vetada cuando se trata de entrevistar a Gloria Trevi: ¿En dónde está Ana Dalai?

Entre lágrimas, la cantante contó que no tiene donde llevarle flores a Ana, pero por fortuna existe gente a la cual se las entrega de manera simbólica: “Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo”.

“Ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra, están con Dios y están contigo. No, no tengo un lugar donde llevarle flores, pero tengo mucha gente a la cual entregarles esa flor simbólica”, relató la intérprete en el minuto 31:20 de la entrevista.