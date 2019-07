Gobierno controla mentes y desastres naturales: Paty Navidad

Agencia

Ciudad de México.- Paty Navidad es tendencia en Twitter a causa de diferentes comentarios que hizo sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo, asegura que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo es provocado.

"Haarp es la causa real del calentamiento global” El arma o proyecto más peligroso, ha causado terrible daño a la atmósfera y le ha otorgado a la élite y a militares poderes similares a “Dios” con los que provocan huracanes, temblores, tornados, sequías, calentamiento global,etc. escribió la artista en Twitter.

HAARP ES LA CAUSA REAL DEL “CALENTAMIENTO GLOBAL” El arma o proyecto más peligroso, ha causado terrible daño a la atmósfera y le ha otorgado a la élite y a militares poderes similares a “DIOS” con los que provocan huracanes, temblores, tornados, sequías, calentamiento global,etc. pic.twitter.com/i9ujk1kKNZ — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 17 de julio de 2019

Paty ha estado muy activa recientemente en las redes sociales defendiendo sus puntos de vista sobre los acontecimientos que han estado sucediendo alrededor del mundo.

Navidad habla sobre una experiencia que tuvo en su vida y que por ello ha decido hablar para ser escuchada y que la gente se alerte sobre lo que va a suceder.

"Lo he vivido desde hace años, me atendieron muchos médicos, esa experiencia terrible detonó en tumor en la hipófisis debido a la tortura y trauma, estuve a punto que me indujeran a un coma, etc. hay pruebas y testigos, por eso levanto mi voz. Tienen todo el derecho a no creerme", posteó Paty Navidad en su Twitter.

“MÉXICO BAJO ATAQUE” El proyecto HAARP: De los inventos de Nikola Tesla. Arma altamente destructiva de ondas electromagnéticas capaz de provocar huracanes, terremotos, sequías, calentamiento global, etc. Controlan y manipulan el clima y la mente humana.💔 https://t.co/JmEWeu3Pyv — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 17 de julio de 2019

Asegura que se instalará tecnología 5G con antenas, en diferentes puntos de México con la intención que manipular las mentes y pensamientos de los humanos.

El chip ya lo traen implantado y no se han dado cuenta, además con los celulares ya no es necesario, con el chip del celular hacen lo que quieren, controlan la mente, también nos escuchan y observan.”El ojo que todo lo ve”👁 Nueva ERA de inteligencia artificial y Transhumanismo. https://t.co/AYdNiErskX — Patricia Navidad🇲🇽 (@ANPNL05) 17 de julio de 2019

Navidad compartió diferentes tuits en sentido de advertencia para que la gente se de cuenta de que todo lo que está sucediendo es provocado y además pone en alerta a todos sus seguidores.

Todo esto ha desatado una serie de burlas hacia la actriz, los usuarios de internet se burlan con memes y vídeos hacia Paty Navidad y sus teorías conspirativas sobre el gobierno, el clima y las armas para el control mental.