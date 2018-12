Agencia

MÉXICO.- Además del trailer que se reveló esta semana, el director Mike Dougherty mostró en Twitter estos 3 posters, correspondientes a 3 de los titanes (nos gusta más llamarlos kaiju) que veremos enfrentar a Godzilla en la esperada secuela The King of the Monsters.

Se trata –como los vimos en el reciente avance– de Mothra, Rodan y King Ghidorah, indicó el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

Claro está, los afiches forman un poderoso cuarteto, considerando el póster previo de el Rey de los Kaiju: Godzilla.

¿Qué les parecen los posters? Godzilla 2: El rey de los monstruos se estrenará el 31 de mayo de 2019, con las actuaciones de Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, O’Shea Jackson Jr., Ken Watanabe y Zhang Ziyi.

Te dejamos el trailer por si no lo has visto, cuenta con la participación de la joven actriz, Millie bobby Brown, estrella de la serie más exitosa de Netflix hasta el momento, Stranger Things.