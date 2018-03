Goku regresa con una nueva película: Dragon Ball Super

Agencia

MÉXICO.- Aunque muchos fans de Dragon Ball todavía lloran la pausa del anime de Dragon Ball Super, se dio a conocer que una película se encuentra de camino a los cines. Ahora te compartimos este teaser para Dragon Ball Super, la película que Toei Animation está produciendo.

Dragon Ball Super, el título de la película, se estrenará pronto, aunque todavía no se sabe la fecha de salida oficial para occidente.

Por ahora, sabemos que Akira Toriyama, el creador original de la franquicia, se encuentra involucrado de lleno en el proyecto, que además marca la primera vez que una película tiene un nombre tan simple como el de la serie.

Dragon Ball Super contará con un enemigo nuevo diferente y, a juzgar por lo que vimos en este teaser, “fuera de este mundo” ya que se menciona que “La Tierra tiene a Gokú“, palabras que podrían implicar un enemigo extraterrestre. Asimismo, se sabe que Freezer también formará parte de esta producción.

Recientemente, Funimation lanzó imágenes (que sugieren) que quieren tener a Gokú en Super Smash Bros.

Coming soon, a new adventure to be the strongest begins.

