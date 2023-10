“Goosebumps” serie del 2023 es aprobada por la crítica especializada

Goosebumps serie de comedia y terror del 2023 lanzó sus primeros cinco episodios el 13 de octubre en la plataforma streaming de Disney Plus a nivel mundial, está inspirada en la saga de libros homónimos del reconocido escritor R.L. Stine, era una producción muy esperada.

Se trata de una nueva adaptación que sigue al programa de 1978 y las dos películas de Sony Pictures lanzadas en 2015 y 2018 respectivamente ambas contaron con Jack Black como el escritor, en la primera lo acompañaron Dylan Minnette y Odeya Rushinek, mientras que la segunda coprotagonizaron Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor y Caleel Harris.

La división de televisión del estudio tras los filmes desarrollo la nueva versión del show televisivo a diferencia del programa anterior que era uno de antología, en esta las historias si están conectadas, ofreciendo distintos ángulos y avanzando la trama central a la par que permite desarrollar a cada uno de los protagonistas enfrentándolos con diferentes amenazas.

La crítica especializada de los Estados Unidos le proporcionó a esta reinvención de Goosebumps en su debut un 83% de aprobación en el Rotten Tomatoes por lo que la producción obtuvo un certificado de frescura y pronostica que podría irle bien.

Mientras que la audiencia en el sitio le ha dado de entrada un 69% lo cual en términos generales es positivo y probablemente el puntaje mejore conforme avance la temporada, la temporada de Halloween podría impulsarla para obtener más visualizaciones.

Rob Letterman (director de la primera película de la franquicia) además de Nicolas Stoller (Neighbors) son los showrunner de este show televisivo, mientras que el elenco esta conformado por Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig, Will Price, Rachael Harris y Justin Long.

Sigue a cinco adolescentes que accidentalmente liberan a fuerzas sobrenaturales, que amenazan a todos, tienen que aprender a trabajar en equipo para recuperarlas y evitar que dañen a otros, sin embargo descubren que esto está relacionado con secretos del pasado de sus padres es importante resaltar que Slappy the Dummy el principal antagonista de la saga aparecerá.

“Escalofríos: La serie” como ha sido titulada en Latinoamérica irá liberando episodios nuevos todos los viernes hasta completar la temporada de 10 capítulos, por lo que los fanáticos podrán ir teorizando semana y semana que nuevos peligros vienen para los protagonistas.

#Goosebumps season one is #CertifiedFresh at 83% on the Tomatometer, with 23 reviews. https://t.co/LTMNV9JhNr pic.twitter.com/yLlt1kkYkE