Gordofobia: ¿Qué hay detrás del rechazo a los cuerpos sin curvas?

"Normaliza el sobrepeso", "Ser gordo es un problema de salud", son algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales tras las recientes fotografías de la actriz mexicana Michelle Rodríguez para la portada de una revista.

Aunque pareciera que los usuarios se "preocupan" por la salud de una persona, la realidad es que detrás de los comentarios hay un rechazo a los cuerpos que no cumplen con los estereotipos, mejor conocido como gordofobia.

La gordofobia es un tipo de discriminación con base en estereotipos de belleza y en las medidas de los cuerpos de las personas que tiene obesidad, clasificándolos en un molde; como "si ser gordo fuera malo o un defecto", definió la Psicóloga Clínica Ana Córdova.

Por otro lado, señaló la experta que aunque todas las personas pueden ser criticadas por su físico, comúnmente a las mujeres se les suele señalar más por no cumplir los estereotipos de belleza, haciéndolas sentir insuficientes.

"Yo doy terapia solo a mujeres y casi el 85% de ellas tienen temas con su físico . Nosotras estamos un poco más expuestas. Cualquier tipo de publicidad siempre está dirigida a que puedes ser más blanca, más delgada, con más curvas..., y entonces todo esa información se va a nuestro subconsciente y el mensaje que las grandes empresas quieren dar es que no eres suficiente para vender, lo cual nos hace sentir en una carrera que nunca va a terminar".

Alrededor de las criticas se deja ver una serie de estándares impuestos por la sociedad, que si no se cumplen impactan directamente a la salud mental y física, ya que vuelven la dieta y ejercicio en actividades de odio y castigo, y no de amor propio.

"He visto en terapia que las personas que intentan cambiar su cuerpo desde esa perspectiva es mucho más difícil lograr un cambio por todo el cortisol y estrés que le está generando".

Algunas acciones que consideró la psicóloga Ana que pueden ayudar a dejar de normalizar y reproducir la gordofobia son:

- Dejar de alimentar la cultura de la dieta: la dieta solo significa lo que se consume durante un día, hay dietas saludables, hay unas que no tanto, pero eso no determina los cuerpos. Una persona delgada no significa una persona saludable.

- Dejar de utilizar la palabra gordo como un insulto o despectivo: en conversaciones es común que se asocie la palabra gordo con feo.

- Informar sobre salud integral: hay muchos tipos de cuerpos, de contextos, de estilos de vida. La salud no depende de una talla porque no todos podemos alcanzarlo. La meta tendría que ser la salud no la belleza porque eso es subjetivo.

- Señalar y dejar de consumir el contenido que discrimine o acose a las personas: debemos ser más selectivo al elegir el contenido que estamos consumiendo y aplaudiendo.

- Autoanalizárnos y terminar con los comentarios hacia cuerpos ajenos: reconocer que ninguna persona tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona.