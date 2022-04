La popular banda de K-Pop, BTS no deja de sorprender a sus fans, pues durante los Grammys 2022 lanzó una interesante confesión, pues estarían buscando una colaboración con Lady Gaga y J Balvin.

Durante su paso por la por la alfombra roja de los Grammy, los integrantes de la popular banda surcoreana, BTS aparecieron sonrientes por su segunda nominación este año, en la categoría de mejor performance dúo/grupo, por la canción Butter lanzada el 21 de mayo de 2021.

En una entrevista para E!, los integrantes de la agrupación coreana coincidieron en que han sido dos años muy exhaustivos de trabajo, pero que se sentían muy emocionados de estar esta tarde en los Grammy, premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Los jóvenes artistas también compartieron que uno de sus deseos es poder colaborar con artistas como Lady Gaga, Olivia Rodrigo y J Balvin.

