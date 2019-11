Grandes películas de Hollywood grabadas en México

Agencia

MÉXICO.- Diferentes estilos y géneros de películas han sido parte de la magia que Hollywood ha inmortalizado en México.

Infinite

Una balacera en Paseo de la Reforma fue grabada recientemente como parte del rodaje de la película “Infinite”, una cinta de ciencia ficción protagonizada por Mark Wahlberg que tendrá como locaciones diversos lugares de la Ciudad de México y el estado de Guanajuato.

Bad Boys For Life

Will Smith sorprendió a las personas de Naucalpan mientras caminaba en las calles de esa zona.el actor junto con todo el equipo de filmación se dedicaba a grabar las últimas escenas de Bad Boys for Life, la tercera entrega de la cinta protagonizada por Will Smith y Martin Lawrance desde 1995.

007 Spectre

la última película del famoso agente 007 tuvo como escenario la Ciudad de México. Gracias a la filmación de esta película, cada año se organiza en la ciudad un desfile para festejar este momento.

Apocalypto

Las escenas de esta película fueron rodadas en medio de la exuberante selva del estado de Veracruz, en el mítico poblado de Catemaco para ser exactos, ya que se buscaba recrear los paisajes originales.

