Greta Thunberg está siendo manipulada por la ONU: Paty Navidad

Ciudad de México.- Patricia Navidad se convirtió en tendencia para las redes sociales y es que la sinaloense dejó bien claro que el calentamiento global es parte de un fraude que ha sido parte nuestra historia desde hace varios años, además Paty comentó que la joven Greta Thunberg quien habló del tema está siendo manipulada.

Mientras tanto usuarios no se quedaron callados y le comentaron de todo a la actriz de telenovela de quien se burlaron por su polémico comentario, pues no estuvieron nada de acuerdo con su forma de pensar.

Por si fuera la actriz se ha encargado de defender sus ideales y lanzó un comunicado donde dijo que no está de acuerdo con esos ideales.

Mientras tanto usuarios volvieron a comentar el tuit de la famosa quien no se dejó opacar por los comentarios que recibió por parte de los internautas.

Hola mi querida Laura, desde hace tiempo he sido seguidora de este tema, entre otros más, por lo que me he informado, leído e investigado y llegue a la conclusión que “El Calentamiento Global” NO es lo que nos han hecho creer, es una farsa. Es mi pensamiento y opinión. Saludos🌹 https://t.co/uIWKCEDfPF