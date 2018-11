Grettell Valdez lo niega: no se realizó un aborto

Agencia

MÉXICO.- La semana pasada Michelle Vieth dio a conocer que hace varios años Héctor Soberón obligó a Grettell Valdez a abortar. Ante lo impactante y grave de la noticia, Patricio Borghetti, ex esposo de Valdez y padre de su hijo Santino, se puso en contacto con ella para comentar lo dicho por Vieth, informó el portal Quién.

Según dijo el actor argentino al programa Ventaneando, Grettell le aseguró que lo que dijo Vieth en torno a ese aborto es completamente falso. “A mí Grettell me dijo que eso es mentira. Partiendo de ahí no hay mucho más que decir”.

Borghetti aseguró que su ex esposa se encuentra muy molesta por las declaraciones de Michelle Vieth. “Hablé con Grettell, hablamos al respecto y ella está molesta porque es una mentira lo que se dijo”.

El actor argentino lamentó lo dicho por Vieth , pues consideró que alguien que fue víctima de pornografía de venganza exponga a terceros.

“Sí me llama la atención que alguien que sufrió en carne propia una violación a su intimidad esté exponiendo a alguien que no es ella. No debería ser así. Me parece que es grave involucrar a terceros. Si fue verdad, no debería suceder. Hay que cuidar muchísimo lo que se publica, lo que se dice”.

Grettell Valdez y Patricio Borghetti tienen un hijo juntos, Santino, de 10 años, a quien ambos intentarán de proteger de los dichos de Michelle Vieth.

“Él no está tanto al pendiente de esas publicaciones. Lamentablemente hay cosas que escapan a nosotros y le pueden llegar (a través) de algún compañerito de la escuela o algo, o el día de mañana siguen estando ahí en la red y él tiene acceso a veces a internet. Es muy delicado, hay que tener cuidado con eso”, finalizó.