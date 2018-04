Luego de 35 año, ABBA lanzará nuevas canciones

Agencia

Ciudad de México.- El grupo musical sueco ABBA, anunció que volverá a grabar una canción luego de 35 años de ausencia en estudios. La novedad la dieron a conocer por medio de un comunicado oficial firmado por el cuarteto y fechado hoy en Estocolmo.

"Es como si el tiempo no hubiera pasado", señalaron en la carta que emocionó a los millones de fanáticos alrededor del mundo. "Todos sentimos que, luego de alrededor de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo e ir nuevamente a un estudio de grabación. Así que lo hicimos", informa el portal Infobae.

"Fue como si el tiempo se hubiera detenido y de hayamos estado en unas cortas vacaciones. ¡Una experiencia alegre! Resultó en dos nuevas canciones y una de ellas 'I still have faith in you' será interpretada en una producción televisiva de NBC y la BBC en diciembre", concluye el comunicado.

Gorel Hanser, el vocero del grupo sueco, describió las nuevas canciones y dijo: "El sonido será familiar, pero también moderno". El portavoz también aclaró que no harán shows en vivo. "No puedes esperar que unan fuerzas en un escenario de nuevo. No harán eso", concluyó.

ABBA se creó en 1972 y cuando ganaron el concurso Eurovisión dos años después, la banda llegó a vender 400 millones de singles y álbumes alrededor del mundo. Fueron 10 años de éxitos absolutos hasta que decidieron dejar de grabar en 1982, cuando editaron Under Attack y The Day Before You Came. La última actuación en vivo llegaría tres años después, durante un show televisivo en Suecia.

Cuando hace cuatro décadas el grupo sueco formado por dos parejas apareció sobre los escenarios de su país vistiendo aquellos trajes imposibles, las audiencias en Suecia sufrieron un fuerte shock, seguido del que se sintió en el resto del mundo poco después de que Abba diera el salto internacional tras ganar Eurovisión. Pero pronto se convirtieron en una leyenda que ha llegado hasta nuestros días y que ahora se relanza con estos dos temas.