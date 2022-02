¿Superaron la rivalidad? Grupo Firme revela colaboración con Nodal

Tras la presentación de Premios Lo Nuestro el cantante regional mexicano, Christian Nodal se dejó ver muy cerca de los integrantes del Grupo Firme, mismos que dieron a entender que quizá podría haber nueva colaboración esto sorprendió a los seguidores de los artistas ya que se especulaba sobre una posible rivalidad.

La noche de este jueves Abraham Luna, integrante de Grupo Firme compartió en su cuenta oficial de Instagram una historia donde aparecen los integrantes del grupo conviviendo con el intérprete de “Ya no somos, ni seremos” mientras que el mismo Luna comienza a gritar “¡Ea, ea! Ya se armó”.

Esta presunta pista de colaboración causó furor entre los seguidores de los artistas, mismos que desean que esta especulación sea real. Por el momento ni Eduin Caz o Nodal han confirmado o desmentido lo especulado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🅒🅗🅐🅜🅞🅝🅘🅒 🐍❦☽✰ (@chamonic3)

Rivalidad entre Christian Nodal y Eduin Caz

Cabe recordar que hace un año fans le preguntaron a Christian Nodal le cuestionaron si haría una colaboración con Grupo Firme, pero la respuesta del artista fue negativa, argumentando que no le gusta su música, por ello se comenzaron a generar especulaciones sobre si existía una rivalidad o problema entre los artistas.

Por ello, Nodal se vio obligado a rendir una declaración para aclarar los rumores del presunto pleito con Eduin Caz, en esta aclaración resaltó de nueva cuenta que no trabajarían juntos.

“Ni al caso y al muchacho no lo conozco, ni tampoco es que yo tenga problemas con otros artistas porque dije que no iba a colaborar. Más bien considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música” expresó el cantante.

Estas declaraciones llegaron a los oídos del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz mismo que aceptó que le dolió el rechazo, ya que al él si le gusta “como canta (Nodal)”, pero tomó con humor la respuesta negativa.

