MÉXICO.- De acuerdo con la maestra Rosalba Becerril, el 6 de julio de 2017 se reconoció la validez de la resolución en la que Yolanda Almazán Ortiz tiene el pleno derecho legal del uso exclusivo del nombre Sonora Santanera. Ahora la familia Colorado decidió tomar acción legal contra Sony Music por anomalías de un contrato firmado en 2003.

“Yo firmé el contrato y no me fijé que me estaban dando el 6 por ciento de las regalías de lo generado por La Sonora Santanera, sabiendo que me tenían que dar el total, porque así lo recibí hasta que murió mi esposo. Me dan cada tres meses tres mil o cuatro mil pesos”, aseguró Almazán.

Becerril explicó a ¡hey! que debido a esta inconsistencia el despacho G&B decidió realizar el estudio legal correspondiente, con lo que se decidió entablar el procedimiento judicial.

“Al revisar unos contratos que firmó la señora Yolanda, hemos encontrado varias anomalías, sobre todo con Sony Music.

El despacho G&B decidió realizar el estudio legal correspondiente, con lo que se decidió entablar el procedimiento judicial.

En su carácter de única heredera a la sucesión testamentaria, firmó un contrato en el año 2003, plagado de abusos, de contradicciones e inconsistencias, que le daba el uso exclusivo a la agrupación de la señora Yolanda, lo que hizo Sony fue contratar a La Única Internacional Sonora Santanera, que además ostenta una denominación que no le corresponde”, dice la abogada.

De acuerdo a Becerril Sony Music “no puede, no debe contratar a otra agrupación musical, porque tiene un contrato previo con la viuda de Colorado.

Hasta el momento, se encuentran a la espera de “los argumentos que dé Sony (Music) en su contestación a la demanda”, luego de ello podrán determinar las acciones a seguir.

“(Queremos) resarcir los abusos que le ha generado a la señora Almazán, que se le paguen las regalías que conforme a derecho procedan, pero eso lo va a determinar los tribunales, no vamos hacer nada si no está sustentado en acciones legales”, explicó la abogada.

Sony desconoce la demanda

Manuel Cuevas, senior Vice President Sales and Strategic Marketing at Sony Music Entertainment Ltd, asegura que desconoce la demanda.

“Manejo la parte artística, desconozco (la demanda). Para mí, como cualquier artista, trabajo con la agrupación que tenemos”, dijo Cuevas.

Norma Colorado, hija del fundador, considera que “Sony quizá no tiene mucha culpa”, pero no está dispuesta a negociar con la agrupación.

Con información del portal Milenio