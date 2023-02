Grupo Pesado, interesado en expandir sus horizontes musicales

Para los próximos shows que ofrecerán en Monterrey por sus 30 años de carrera, al Grupo Pesado le hubiera gustado invitar a Alejandra Guzmán a que cantara con ellos su éxito "Ojalá que te mueras", pero con algunas adaptaciones para que integrara el estilo de la "Reina de Corazones".

Si bien sus agendas les impidieron esa meta, los intérpretes de "A chillar a otra parte" no abandonan la idea de colaborar con artistas de sonidos distintos al suyo y planean dedicar este año a hacerlo realidad.

De hecho, el músico cree que la voz de Gloria Trevi es ideal para alguno de sus temas y se imagina que Carlos Vives podría cantar "Loco", aunque lo que desea es sorprenderse.

La banda llegará al Vive Latino el domingo 19 de marzo y les ilusiona imaginar que podrían surgir invitaciones para improvisar alguna canción con otros grupos presentes.

A los músicos también les ilusiona que participar en el festival le diga a sus fans que siguen vigentes y les permita presentarse con los más jóvenes, pues dijeron que tras su disco Lo mejor desde la cantina, se dieron a conocer entre niños.

Su orgullo por la música que interpretan es tal que no les molesta ni siquiera que algunos llamen su estilo musical de formas despectivas, como hizo un comentarista deportivo cuando salieron a un estadio de futbol para interpretar el himno nacional.

"Dijo que éramos de música agropecuaria. Cuando me platicaron, pensaron que me iba a molestar y al contrario, me siento orgulloso, soy admirador de las raíces de la música norteña. En mis inicios siempre he admirado a Los Alegres de Teran, Los Tremendos Gavilanes, Los Montañeses del ¡lamo, Las Jilguerillas.

"El mote de 'música agropecuaria' no sé con qué intención se le diga a la norteña. ¿Ofender? Creo que no. Nos sentimos orgullosos de que nuestras raíces vengan del campo", remarcó Zapata.