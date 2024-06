Guadalajara enloqueció la noche de ayer una vez que Louis Tomlinson subió al escenario de la Arena VFG, para dar inicio a un inolvidable concierto de su gira mundial 'Faith In The Future'.

Tan ensordecedores fueron los gritos de los 15 mil asistentes a las 9:18 de la noche, que apenas se distinguían las primeras notas de ‘The Greatest’ y la voz del exmiembro de One Direction.

Desde la segunda canción, ‘Kill My Mind’, quedó claro que los 'louies’ (como se conoce a sus seguidores) corearían cada pieza y se ensordecerían entre sí.

"Guadalajara, ¡griten! Esta será una noche maravillosa, lo puedo sentir. Esta es la última ciudad del tour en México, la pasaremos muy bien", dijo Tomlinson en inglés.

Guadalajara enloquece con Louis Tomlinson en la Arena VFG. (Foto: Reforma)

¡México se convierte en el primer y único país (hasta el momento) donde @Louis_Tomlinson ha subido a una fan al escenario! 🇲🇽 pic.twitter.com/eNHWkBuLFz — Louis T. México 🇲🇽 (@LouisMxOficial) June 7, 2024

El solista no necesitó ni de un atuendo llamativo ni de una producción cargada; solo una camisa sin mangas negra, un pantalón azul, ocho pantallas en el escenario, su banda y luces para ser adorado por la multitud que llenó el recinto.

Aunque la producción no fue espectacular, el artista y su equipo planearon algunos momentos de pirotecnia, especialmente para las canciones más enérgicas.

Con ‘Bigger Than Me’ y ‘Holding On To Heartache’, el público, en su mayoría compuesto por mujeres jóvenes, encendió las luces de sus teléfonos y sostuvo globos blancos y azules para acompañar las melodías de su ídolo.

El amor que el británico recibió en Guadalajara no fue único; se convirtió en el primer cantante masculino en ofrecer un concierto en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde reunió a 32 mil fans, en lo que es el show más grande de Tomlinson.

"Guadalajara, griten. Son tan ensordecedores. Solo quiero decir que este tour ha sido muy especial para mí. Quiero agradecer todo su apoyo. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta gira, quienes están tras bambalinas", comentó el cantante británico de 32 años.

Durante varios temas, la multitud alzó banderas de la comunidad LGBT+ en celebración del Mes del Orgullo.

Después de ‘Walls’ y ‘Written All Over Your Face’, llegó el turno de ‘505’, un cover de The Arctic Monkeys que emocionó al público como si fuera una canción propia.

Después de casi dos horas de espectáculo, Tomlinson, quien debutó en la Perla Tapatía en 2022 en el Auditorio Telmex, cerró la noche con ‘Silver Tongues’.

Después de un año y 97 fechas, el día de hoy es el último concierto de la gira en solitario “Faith In The Future World” de Louis Tomlinson, el 8 de Junio es el festival The Away From Home y después finalizan sus fechas. Muchas gracias a todos los que asistieron e hicieron sentir… pic.twitter.com/QdsNitilSn — Indie 505 (@Indie5051) June 6, 2024

