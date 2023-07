Guardia que abofeteó a Britney Spears no enfrentará cargos judiciales

El 5 de julio, la ‘princesa del pop’ estuvo envuelta en una polémica, tras ser abofeteada por Damian Smith, guardia de seguridad del jugador de la NBA, Victor Wembanyama.

Tras una denuncia puesta por Britney en contra de Smith, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, declaró que despues de una meticulosa investigación, llegaron a la conclusión de que “no se presentarán cargos contra la persona involucrada”.

El hecho se dio en el restaurante ‘Catch’ en Las Vegas, Nevada, donde se encontraba la intérprete de ‘Baby One More Time’, en una cena con unas personas, cuando vio a lo lejos al jugador de la NBA, se dispuso a pedirle una foto porque es muy fanática de él.

Cuando la cantante le tocó ‘ligeramente’ el hombro a Victor, Damian Smith le dio tremendo golpe en la cara, desorientándola por un instante y ocasionando que sus lentes salieron volando.

En redes sociales circulan videos donde se puede ver perfectamente el momento en que ella recibió la bofetada.

TMZ consiguió un vídeo del momento en que Britney fue golpeada por el guardia de seguridad de Víctor Wembanyama. A diferencia del primer reporte, Britney no se cayó, pero sí fue agredida en el rostro y el golpe le voló los lentes‼️. pic.twitter.com/UmIS5sMDPN