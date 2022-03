Vive Latino: guía de supervivencia para disfrutar y no morir en el intento

El Vive Latino 2022 está a la vuelta de la esquina, C. Tangana, Julieta Venegas y la Banda MS son algunos de los artistas que nos prometen el regreso de uno de los festivales más exitosos del país tras un año de ausencia por la pandemia.

En esta edición, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo, hay nuevos espacios como la Aldea Musical, un punto de encuentro e intercambio de conocimientos que contará con cuatro tipos de actividad, talleres, conferencias, master classes y showcases gratuitos.

Además, regresan las firmas de autógrafos, que fueron canceladas en la edición del 2020 como una de las medidas sanitarias inmediatas de prevención y control del Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vive Latino (@vivelatino)

Sin duda, el Vive Latino es uno de los eventos más esperados de este 2022 en México para todos los amantes de la música. Para que puedas disfrutar y no morir en el intento, aquí te compartimos algunas recomendaciones que estoy segura te serán muy útiles.

Recomendaciones para disfrutar del Vive Latino 2022

1. ¡No olvides los zapatos cómodos! Lo más importante para que puedas disfrutar de todo el evento, aunque sabemos que es un lugar ideal para tomar muchas fotos con un buen outfit, puede ser un poco cansado. Trata de combinar tu estilo con la comodidad.

2. ¿Seguro que quieres llegar temprano? A veces no es lo más recomendable si no tienes a tu artista favorito a las primeras horas del evento. Tendrás que estar muy pendiente de los horarios para encontrar el momento indicado para llegar sin ser el primero y no cansarte a los cinco minutos.

3. Lleva lo esencial. No necesitarás más que tu identificación oficial, dinero en efectivo o tu tarjeta y tu celular con batería al 100% para que puedas documentar todo. Trata de llevar tus pertenencias en una bolsa pequeña y que puedas cuidar todo el tiempo.

4. Sí, compra impermeable. Normalmente hay días lluviosos en la Ciudad de México, así que si ves a alguien vendiendo en la entrada no dudes en comprarle, más vale prevenir que lamentar.

5. Si no tomas cerveza, este tip es para ti. Dentro del festival puedes adquirir un termo en forma de bolsa que podrás rellenar y te podrá ser más económico que comprar muchas botellas de agua, además ayudas al ambiente.

6. La aplicación del Vive podrá ser tu mejor amigo, encontrarás los horarios, todas las actividades y la organización para la firma de autógrafos, entonces recuerda descargarla previo al evento.