Guillermo del Toro impulsa 'Humo': joya mexicana del stop motion

Guillermo del Toro ha vuelto a impulsar el talento mexicano al apoyar el cortometraje de stop motion ‘Humo’ de Rita Basulto, en sus redes sociales.

El trabajo de la mexicana llamó la atención del director detrás de ‘Titanes del Pacífico’ y ‘El laberinto del fauno’ gracias a su maravillosa y muy penetrante historia.

El director de ‘La Forma del Agua’ dio a conocer que conoció a Basulto hace unos años, pues su trabajo de inmediato le llamó la atención.

HUMO (Smoke) a short by the great Guadalajara animator @RitaBasulto has been shortlisted for the Academy Awards! https://t.co/bZZRme2nR3