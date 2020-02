Guillermo del Toro regresa al set: filma El callejón de las almas perdidas

Ciudad de México.- El director mexicano Guillermo del Toro, inició en Canadá, el rodaje de su nueva cinta Nightmare Ally, “El Callejón de las almas perdidas”, en la que participan como protagonistas Bradley Cooper y Cate Blanchett, reveló en un comunicado difundido por redes sociales.

“Estoy inspirado y eufórico de unirme a este brillante elenco", dice el documento firmado por el realizador. Del toro, quien coescribió el guion con Kim Morgan, menciona que trabajaron "para traer el mundo oscuro y crudo, y el lenguaje del escritor William Gresham a la pantalla, y ahora se nos une un excelente grupo de artistas y técnicos para darle vida”.

I am shooting- so, mostly off Twitter until May. Estoy filmando- no estare en Twitter mayormente hasta Mayo.