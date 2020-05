Guillermo del Toro se opone a la eliminación de Fidecine

México.- El director de cine Guillermo del Toro también se unió a la manifestación contra la derogación de Fidecine.

A través de una serie de tweets el cineasta expresó su desaprobación ante la propuesta de iniciativa que presentó ayer Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara Baja y diputados como Dolores Padierna, en la que se pide reformar o derogar diversas leyes, entre ellas la de Cinematografía. En esta última se pide derogar los artículos que dieron origen en 2002 al Fidecine.

"Es cortar alas a miles de cineastas que vienen en camino es abandonarse a la marea", escribió el cineasta, quien también había etiquetado a autoridades de la industria del cine mundial como la Bafta y a Dawn Hudson, CEO de la Academia de cine de Hollywood, junto a múltiples de críticos de cine, alertando sobre lo que pasaba en México.

@pierrelescure @BAFTA @dawnhudson @bfiben @cameron_tiff @AlbertoBarbera2 @aoscott @ManohlaDargis @JoeMorgenstern @AnnHornaday @szacharek @ChazEbert Mexico's Government intends to de-fund Mexican Cinema. Please read about it, learn and help us- retweet. For our future filmmakers