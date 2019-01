¿Te gustaría trabajar con Guillermo del Toro? ¡Postúlate!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si te dedicas al cine esta puede ser una gran oportunidad para catapultarte: Guillermo del Toro lanzó una convocatoria para un proceso de contratación de talentos para su nueva película Pinocho.

Se trata de una película musical basada en la novela Las aventuras de Pinocho del autor Carlo Collodi publicada en 1883.

Esta nueva adaptación, escrita y producida por Del Toro para Netflix, será un largometraje animado en stop motion, estará ambientada en los años 30.

Will Davis, quien será coproductor de diseño del filme, compartió la oferta a través de su cuenta de Twitter.

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM