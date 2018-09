Anuncian libro de 'El Laberinto del Fauno'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta Guillermo del Toro y la autora Cornelia Funke colaboraron en una nueva novela inspirada en la película de 2006 "El laberinto del fauno" de Toro, adquirida por Bloomsbury de Inglaterra en una subasta muy disputada.

De acuerdo a La Jornada, la novela se publicará el 2 de julio de 2019 en tapa dura, con ilustraciones del artista estadounidense Allen Williams.

La directora de publicaciones infantiles de Bloomsbury, Rebecca McNally, adquirió los derechos del Reino Unido y de la Commonwealth, excluyendo a Canadá, en una subasta, a Jenny Savill, directora de Andrew Nurnberg Associates.

Los derechos de idiomas extranjeros ya se han vendido a Brasil (Intrinseca), Alemania (Fischer), Holanda (Querido Kinderboeken), Italia (Mondadori), Polonia (Zysk), Rusia (Azbooka-Atticus) y el mundo español (PRH).

Funke dijo que el Laberinto del Fauno era su película favorita. Ella dijo: "Demuestra lo que creo que es verdad: esa fantasía es la herramienta más afilada para desarrollar y desvelar todos los milagros y los terrores de nuestra realidad. Es a la vez político y atemporal, un logro raro en la narración. Mi vida a menudo me ha dado razones para creer en la magia. Pero cuando Guillermo del Toro me pidió que convirtiera mi película favorita en una novela, incluso me pregunté si había entrado en el reino de los cuentos de hadas ".

McNally dijo: “Este libro poderoso, visceral, aterrador y hermoso demuestra la magia narrativa que puede suceder cuando se unen dos imaginaciones brillantes. Esta es una novela atemporal, para siempre. No puedo esperar para compartirlo con lectores de todas las edades".

Los libros de Funke se han traducido del alemán a 35 idiomas diferentes, y se han vendido 767,890 copias, según Nielsen BookScan.