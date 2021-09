Guillermo del Toro llega a la inauguración del Museo del Oscar

Apuntados para la fiesta, los actores Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, junto con los directores Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, el cinematógrafo Emmanuel Lubezki y el empresario distribuidor Alejandro Ramírez, asistieron a la noche de gala del Museo de la Academia (Academy Museum of Motion Pictures) éste sábado, donde EL UNIVERSAL estuvo presente.

Visiblemente emocionado, Guillermo del Toro se bajó de su vehículo que lo transportó al recinto de siete pisos ubicado en la esquina de Whilshire y Fairfax, para evitar la alfombra roja de celebridades e ir a revisar cómo quedó el personaje del hombre anfibio de su filme ganador del Oscar, "La forma del agua" (2017), que donó para desplegarse en una de las vitrinas del nuevo museo de la Academia que lo premió.

Tomando un descanso de concluir el rodaje de su nuevo filme ‘Bardo: o la falsa crónica de un puñado de verdades’ (2022), el 5 veces ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu llegó del brazo de su esposa María Eladia Hagerman.

Pocas veces visto en este tipo de eventos, Emmanuel "Chivo" Lubezki, entró al Museo de la Academia sabiendo que su trayectoria por filmes como ‘Y Tu Mamá También’, "Gravity" (Gravedad) y "Birdman", es celebrada en un pabellón especial con fotos detrás de las cámaras, entrevistas en videos y segmentos de sus filmes proyectados. El público podrá apreciar mejor por qué el mexicano posee 3 estatuillas doradas.

Eugenio Derbez, quien se ha vuelto consentido los últimos años de la Academia, que lo ha invitado a ser anfitrión de varios eventos, posó ante las cámaras de la prensa internacional, bromeando al lado de su esposa, la cantante y actriz, Alessandra Rosaldo.

Los actores Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta, con fama en cine y recientemente en proyectos "streaming", trajeron su glamour latino. El empresario Alejandro Ramírez quien es de donante del Museo de la Academia y dueño y director de la cadena Cinépolis, compartió con sus compatriotas en una velada que era imposible no pensar en Hollywood con sazón mexicano.

Luciendo hermosa, elegante y radiante en un vestido de color negro, llegó Eva Longoria a dicho evento que aglutinó a diferentes personalidades de la meca del cine en el mundo.

