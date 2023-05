Guionistas protestan afuera de las oficinas de Netflix en EU

Afuera de las oficinas de Netflix en Los Ángeles, cientos de guionistas protestaron después de que el presidente de la plataforma Ted Sarandos comentará que no le afectaba la huelga porque hacen contenido en todas partes del mundo.

"Si se extiende la huelga tenemos un gran número de shows y películas de alrededor del mundo por venir. Probablemente podemos servir mejor a nuestros miembros mejor que los demás" , dijo Sarandos.

En el día 2 de la huelga de escritores, un grupo protesta frente a las oficinas de #Netflix en #NYpic.twitter.com/pDEgwAP3xP — CinemaMID (@CinemaMid) May 3, 2023

Escritores como Cynthia Nixon, Jeremy O. Harris, Bowen Yang e Ilana Glazcer también se unieron a los guionistas y criticaron el discurso de Sarandos.

Greg Iwinski, ex escritor de The Late Show With Stephen Colbert, comentó que era muy extraña la postura de Netflix, pues sabe que la compañía quiere que se acabe lo más rápido posible la huelga, por lo que se alió con estudios.

"Es muy interesante para mí que un socio diga, 'en realidad estamos bien con una huelga' cuando hay otros que necesitan vender anuncios esta semana y tienen cronogramas de otoño que deben llenarse ahora mismo y tener programas nocturnos que están fuera del aire" , dijo Iwinski.

#WritersStrike



"Hey hey, ho ho,

this corporate greed

has got to go"



Protesta de escritores fuera de oficinas de Netflix en Los Angeles.pic.twitter.com/TlTW0YWEki — Janosik García (@Janosikgarciaz) May 2, 2023

Steve Bodow,un ex productor ejecutivo de un late night show comentó que uno de los problemas a los que se enfrentan los escritores es que ahora las plataformas streaming guardan el contenido y no se les da ningún tipo de regalía a los escritores.

"El hecho de que tengan el contenido almacenado en el streaming es uno de los principales cambios estructurales que ha ocurrido en la industria desde la última huelga y esa es gran parte de la razón por la que necesitamos hacer esto" , continuó. "Necesitamos ser compensados por eso".

La huelga de guionistas llegó el lunes después de que no llegaran a un acuerdo entre las productoras y los escritores, pues los guionistas consideran que su trabajo está siendo devaluado.

