Guns N' Roses cancela show en St. Louis por integrante enfermo

Guns N' Roses dio a conocer que canceló una presentación en St. Louis debido a que uno de sus miembros se enfermó, sin especificar el padecimiento.

La banda de inmediato se contactó de inmediato con sus fanáticos (gunners) para informarles que el show será reprogramado y en caso de no poder asistir, se les dará un reembolso, por lo que deben tener a la mano sus boletos.

Gunners, the concert scheduled for St. Louis on September 9 has been postponed due to illness.



Hang on to your tickets – fans who are unable to make the rescheduled date will be eligible for a refund.



Thank you for the support 🌹 pic.twitter.com/vx5oi0mOsL