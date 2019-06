Video muestra 'el calvario' que vivió Gustavo Adolfo Infante en un asalto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante fue víctima de la delincuencia, ya que difundió en redes sociales el video del asalto que sufrió en octubre del año pasado, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, y que calificó como un “verdadero calvario”.

De acuerdo a SDP, en su cuenta oficial de Twitter, @GAINFANTE, el conductor del programa De Primera Mano publicó la grabación de apenas 45 segundos, en la que se observa a dos sujetos, uno vestido completamente de blanco, otro con una sudadera roja y pantalón oscuro, cuando se acercan al vehículo color plateado de Infante, y comienzan a soltar golpes contra la ventana del conductor.

Los ladrones aprovecharon que el auto se encontraba detenido en el tránsito de la zona de Periférico y Avenida Constituyentes, para cometer el atraco.

En ese momento, el periodista relató que cuando los sujetos comenzaron a atacar su vehículo para romper el cristal de la puerta, y aunque por un instante intentó escapar, su vehículo se encontraba atascado en un embotellamiento.

“Venía de Imagen y el Waze me metió por lugares muy raros. De repente me metió en una zona donde estaba completamente parado el tráfico y me metieron un cristalazo de mi lado. Se estrella y no se rompe, pero no podía avanzar. Los cuates aventaron algo al vidrio. Me quitaron el celular y me pidieron abrir la cajuela y se llevaron mi cámara; me pidieron la cartera y cuando se las iba a dar ya se habían ido", relató.

Afortunadamente para el periodista, la justicia le llegó pronto, pues a siete días de su asalto, las autoridades le informaron que ya habían sido detenidos los delincuentes y él mismo se entrevistó con ellos para agradecerles.

“Les presento a dos buenos elementos de la @SSP_CDMX que detuvieron a los que me asaltaron, José Galván (Júpiter) y el comandante Ramírez. Gracias infinitas y también a @RaymundoCollins y @vromog”, publicó en twitter Infante, junto a una fotografía donde se le ve posando junto a los uniformados.