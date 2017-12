Gwen Stefani cerrará los shows del Super Bowl

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante pop Gwen Stefani, cerrará la cartelera de espectáculos durante la semana del Super Bowl en Minnesota.

Stefani, tres veces galardonada del Grammy, será la estrella principal durante un concierto en el Club Nomadic del Mystic Lake Casino Hotel, el domingo 4 de febrero. En ese club se presentarán también The Chainsmokers el jueves 1 de febrero, Ellie Goulding y el artista noruego de música electrónica DJ Kygo el viernes 2, así como Florida Georgia Line, el sábado 3, informa el portal la agencia AP.

Stefani se une a una lista creciente de artistas que estarán presentes en Minnesota durante la semana del Super Bowl. Entre otros, figura Jennifer López, quien actuará en el Nomadic Live!, el sábado por la noche.

Sheila E., The Revolution y Morris Day & The Time, actuarán en un homenaje a Prince, como parte de una serie de recitales gratuitos.

Por otro lado, Gwen Stefani promociona "You make it feel like Christmas", su primer disco navideño. La cantante y diseñadora, que en octubre pasado cumplió 48 años, parece no envejecer nunca.

Luego de su divorcio de Gavin Rossdale en 2015 -la engañó con su niñera-, la artista se deprimió y bajó mucho de peso, pero siguió trabajando como jurado en The Voice, y fue ahí mismo donde encontró otra vez el amor. Blake Shelton, el hombre más sexy del mundo según la revista People, un famosísimo cantante y productor de música country, siete años más joven y recién separado la conquistó con ternura y ella enloqueció.

La estrella de la música pop, decidió rehacer su vida junto a Sheldon y los hijos que tuvo con Rossdale: Kingstone James McGregor (11 años), Zuma Nesta Rock (9) y Apollo Bowie Flynn (3).