Gwen Stefani confiesa sentir 'envidia' por Jennifer Lopez

Agencia

Estados Unidos.- Además de profesarle una sincera admiración y de tenerla entre sus grandes referentes profesionales, la cantante Gwen Stefani ha confesado sentir cierta "envidia" de su compañera Jennifer Lopez, ahora que se dispone a seguir sus pasos con su primera residencia de conciertos en Las Vegas, un formato de espectáculo del que la neoyorquina ha demostrado que domina a la perfección.

"La quiero con locura. Es una mujer hermosa, de mucho talento y su show es impresionante. Se nota que trabaja muy duro en el escenario y fuera de él. Evidentemente siento algo de envidia por esa capacidad que tiene para bailar con energía y esa belleza que transmite en sus actuaciones", explicó a 'Entertainment Tonight', según el portal Quién.com.

También te puede interesar: Suspenden a actores de 'El señor de los cielos' por gesto racista

Pese a que las comparaciones son siempre odiosas, la que fuera vocalista de la banda 'No Doubt' se ha marcado un objetivo muy ambicioso al poner su listón de exigencia a la altura del 'All I Have', una de las residencias más exitosas en la historia del casino Planet Hollywod gracias a que, en ella, Jennifer desplegaba toda su artillería de grandes éxitos y ejecuta coreografías imposibles.

Por otro lado, resulta comprensible que la alargada sombra de la exmujer de Marc Anthony aceche estos días a Gwen Stefani, teniendo en cuenta que su espectáculo 'I'm Just A Girl' -que arrancó hace dos días- tiene lugar en el mismo auditorio en el que Jennifer protagonizó llenos absolutos de público durante sus casi dos años en la también llamada ciudad del pecado.

"A Jennifer y a mí nos unen muchas cosas. Hemos tenido una vida similar, somos de la misma edad, nos convertimos en madres más o menos al mismo tiempo y, además, yo acabé comprando una casa que le perteneció a ella. Gracias por eso, Jennifer, y ahora encima utilizo el mismo camerino que tenía ella", ha bromeado en la misma conversación la también pareja del cantante de música country Blake Shelton.