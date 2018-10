Gwen Stefani y Mon Laferte preparan tema navideño

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La cantante Mon Laferte se suma al disco navideño que prepara Gwen Stefani, el cual anunció que lanzará el 26 de octubre próximo.

La estadunidense dio a conocer que alista su próximo material discográfico que se compondrá de 17 clásicos y llevará por nombre You Make It Feel Like Christmas.

“Feliz Navidad”, es el tema en el que Mon Laferte en el que las intérpretes unirán su talento.

Otras canciones que destacan son: “Santa Claus Is Coming to Town”, “Winter Wonderland”, “Cheer for the Elves” y “Secret Santa”.

A través de redes sociales, la cantante de Amárrame se ha limitado a compartir las publicaciones de la prensa internacional que confirman esta colaboración.

De acuerdo con El Ciudadano, además, en la canción que hace honor al título del disco de estudio, You make it feel like christmas, Stefani quien es también vocalista de la banda de ska/rock californiana No Doubt, hace un dueto junto a Blake Shelton, cantante de música country estadounidense.

Shelton es más conocido por su participación en el programa The Voice donde comparte como jurado con Stefani.

Por estos días Mon Laferte continúa una multitudinaria gira por Latinoamérica. En la semana, se presentó en Perú y Argentina, donde coincidió con una amiga suya, Lali Espósito.