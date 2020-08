Gwyneth Paltrow revela que Chris Martin y ella nunca fueron una pareja

Ciudad de México.- Gwyneth Paltrow y Chris Martin finalizaron su matrimonio en el 2016, ambos decidieron darle el término de "separación consciente", esto quiere decir que los dos aceptaron terminar su matrimonio de una manera positiva, consciente y tranquila, para al final ser buenos amigos y que ninguno de los dos saliera perjudicado.

En un artículo escrito por Gwyneth para "Vogue", la actriz confiesa que ella jamás se sintió conectada en su matrimonio, a pesar de que ambos tenían gustos iguales y llevaban una buena comunicación nunca pudieron llegar a encajar del todo y sólo mantuvieron una relación de buenos amigos.

"Éramos muy unidos, pero nunca llegamos a sentirnos como una pareja amorosa. Nosotros no encajábamos en ese sentido, siempre hubo inquietudes e incomodidades", comentó.

En el artículo, la intérprete de "Coming Home" también expresó que sus hijos son lo más importante para ella y que incluso por ellos intentó salvar su matrimonio y ver en qué estaba "fallando", ya que ella no quería desilusionar a su familia, en específico sus dos hijos, Apple y Moses.

"Queremos mucho a nuestros hijos pero un día, pese a todos nuestros esfuerzos, me di cuenta de que no estaba en una encrucijada, sino que había tomado un camino y había recorrido ya un buen tramo. Casi sin darnos cuenta, habíamos ido en direcciones diferentes todo este tiempo. Nunca volveríamos a estar juntos de la misma forma que antes", añadió.

Debido a que ambos ya no querían estar juntos, acudieron a un terapeuta el cual les recomendó la "separación consciente", al principio para Paltrow fue complicado entender este término ya que para ella no existía la posibilidad de poder tener una relación amistosa con el padre de sus hijos después de haber sido esposos, tampoco comprendía si después de terminar podían seguir teniendo esa unión por sus hijos.

"El concepto me intrigó mucho más que la expresión en sí. ¿Había algún escenario en el que pudiéramos romper y no perderlo todo? ¿Podríamos seguir siendo una familia aunque no fuéramos pareja?", se cuestionó.

La estrella de Hollywood se encuentra actualmente casada con el productor y guionista estadounidense Brad Falchuk; Chris Martin sostiene una relación con la protagonista de "Fifty Shades", Dakota Johnson.