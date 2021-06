¿Habrá boda? Ángela Aguilar se viste de novia; entérate por qué

¿Matrimonio en puerta para Ángela Aguilar...? "Sólo en la ficción", contestó la cantante, sonriente.

Se emocionó al recordar esa boda ficticia que protagonizó para el videoclip de su nuevo sencillo, "Ahí Donde Me Ven", que estrenó hoy.

Para grabarlo, relató, usó su primer vestido de novia, con todo y anillo de compromiso. Sin embargo, categóricamente fija su postura: "Casada, sólo con mi carrera".

La menor de la dinastía Aguilar subió hace unos días una imagen enseñando la argolla matrimonial sobre un ajuar diseñado por Claudia Toffano.

Sus redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones de fans.

"Como persona pública no siempre sacas lo que te ha pasado, lo que sientes, y literal, la canción dice: 'Ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas y el que no presuma todas mis caídas es otra cosa'.

"Yo he vivido muchas cosas, me han lastimado, he llorado, pero sigo adelante. Soy una persona muy sentimental, a veces me hago muchas historias en la cabeza y sí me han roto el corazón. La verdad es que tengo un corazón de pollo y ahí estoy, siendo sentimental", compartió Ángela en videoentrevista.