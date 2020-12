¿Hackean a Duques de Cambridge?; filtran en internet su tarjeta navideña

Fidel Orantes

INGLATERRA.- Lo que parece ser la tarjeta navideña de 2020 de los Duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, fue publicada por un fan en internet.

La fotografía, en la que aparecen los Duques junto a sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, no ha sido compartida oficialmente por el Palacio de Kensington.

La tarjeta está dirigida a todos los colaboradores del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido con la leyenda: Deseándoles una muy Feliz Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con la revista Hello, dentro de la tarjeta hay un mensaje escrito a mano por parte del príncipe Guillermo.

"Nunca más podremos agradecerles por toda la dedicación y sacrificio que han tenido que hacer este año. Estaremos eternamente agradecidos".

No se sabe dónde fue tomada la foto, sin embargo, los Duques han pasado casi todo el confinamiento en su residencia Anmer Hall, en Norfolk, por lo que se presume que fue ahí donde se capturó el momento, pues, además, tarjetas anteriores la han usado de escenario.

