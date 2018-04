Agencia

Estados Unidos.- Un grupo de piratas cibernéticos que se hace llamar "Prosox and Kuroi'sh" hackeó el canal musical Vevo en YouTube.

Una de las víctimas de estos piratas ha sido el video más visto en la historia del servicio, 'Despacito', el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Lo han sustituido por uno propio con imágenes de la popular serie española 'La casa de papel'. En la escena pudieron verse hombres con el rostro enmascarado que portan armas. Varios medios apuntan a que en la descripción de la grabación podía leerse "Liberen Palestina", según el portal RT Noticias.

Posteriormente, el clip fue eliminado. Además, como consecuencia de esos ataques a Vevo han sido hackeados otros clips populares de varios artistas famosos, entre ellos Shakira, Taylor Swift, Selena Gómez y Drake. YouTube y el canal Vevo todavía no han comentado lo ocurrido.

"Es solo por diversión y solo uso el script 'youtube-change-title-video' y escribo 'hackeado'. No me juzguen. Amo YouTube", ha indicado en una publicación un usuario de Twitter llamado Prosox, el posible pirata cibernético.

