¿Hailey Baldwin está embarazada? Comparte 'sospechoso' video

NUEVA YORK.- Los rumores de embarazo han perseguido a Justin Bieber y Hailey Baldwin, una de las parejas más mediáticas del panorama internacional, durante estos últimos días han vuelto a sonar las alarmas por un video que podría confirmar las sospechas.

Todo comenzó en la Gala MET, cuandoHailey no solo mostró su mejor sonrisa y presumió de figura con su espectacular vestido rosa de Alexander Wang, sino que se tocó el vientre en varias ocasiones. Sus gestos no pasaron desapercibidos para sus fans y rápidamente empezaron a preguntarse si la top estadounidense quería mandar un mensaje.

Hailey Bieber y Kendall Jenner en el after-Party de la #MetGala pic.twitter.com/aroxo3SLHo — Hailey Bieber MX (@HaileyMxBaldwin) 7 de mayo de 2019

Pero el asunto no ha quedado ahí, sino que unos días más tarde se ha desatado la locura por culpa de un vídeo que circula por las redes sociales en el que Hailey aparece bailando con su amiga Kendall Jenner al ritmo de la canción All that matters, de Justin Bieber. Tal y como puede verse, hay un momento en el que la hermana de las Kardashian acaricia el vientre de la modelo haciendo círculos e inmediatamente después se escuchan los gritos de sorpresa de algunas amigas que estaban con ellas en la fiesta.

"¡Está embarazada!", "Este vídeo es muy sospechoso", "Kendall le da palmaditas en la tripa, ¿lo están confirmando?", "He muerto... ¡qué emoción!", "Dios mío, ¿hay un bebé Bieber en camino?", "¿Por qué le está acariciando la tripa?", "Espera, espera... ¿esto es verdad?", "Yo creo que solo están jugando", "¿Es una broma?"... son algunos de los comentarios de sus seguidores, que están deseando que la pareja decida dar un paso más en su relación.