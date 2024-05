Tras anunciar su embarazo, Hailey Bieber ha mostrado varias fotografías de su día a día y en una de ellas, aparece con un carísimo anillo de compromiso, el cual se dice, tiene un valor de un millón y medio de dólares

La supermodelo compartió en Instagram una serie de fotos en las que dejó ver una llamativa joya en su dedo anular, donde figuraba su primer anillo de bodas.

El nuevo gran diamante parece ser una mejora de su anillo de diamante ovalado Solow & Co. en una banda dorada de la firma Tiffany & Co. con la cual contaba su pasada joya, informó Page Six.

Ahora, la mano de Hailey luce un diamante tres veces mayor que el anterior, sobre una banda dorada con diamantes incrustados, que hace juego con un anillo que porta su esposo.

El anillo de compromiso anterior, que ostenta un diamante de 6 quilates, y está valorado en 600 mil dólares según Daily Mail, ahora figura en el dedo meñique de la famosa.

La especialista en joyería Laura Taylor, de Lorel Diamonds, comentó a Page Six que el cambio en la joya también tiene una explicación relacionada a los cambios físicos que la modelo experimentará durante el embarazo.

"El embarazo de Hailey hará que sus dedos se hinchen, lo que significa que su anillo de compromiso original se sentirá apretado en su dedo. Como medida temporal, se lo cambió al dedo meñique, donde le quedará mejor durante los últimos meses de su embarazo". "El nuevo anillo es casi idéntico a su anillo de compromiso original en términos del engaste de cuatro puntas, un estilo del que Hailey es fanática, aunque el diamante alargado de talla ovalada es considerablemente más grande, de aproximadamente 18 quilates", detalló la especialista.

El minorista de diamantes Steven Stone estimó que la nueva piedra que luce Hailey alcanzaría un valor de un millón y medio de dólares.

Con información de Reforma y redes sociales