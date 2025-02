Halftime Show Super Bowl LIX: estas fueron las canciones de Kendrick Lamar

El Caesars Superdome de Nueva Orleans vibró con la presentación del rapero Kendrick Lamar en el espectáculo de medio tiempo o Halftime Show del Super Bowl LIX.

Mientras los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles disputaban el codiciado trofeo Vince Lombardi, millones de espectadores en todo el mundo centraron su atención en el show del rapero de Compton, quien se convirtió en el primer artista de hip-hop en encabezar en solitario el icónico Halftime Show.

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

El espectáculo de Lamar, presentado por Apple Music, no solo representó su regreso a la arena del Super Bowl tras su participación en 2022 como invitado en el show de Dr. Dre, sino que también marcó un hito en la historia del evento.

A lo largo de 13 minutos, el ganador del Premio Pulitzer repasó algunos de los temas más representativos de su carrera, desde éxitos comerciales hasta canciones que han resonado profundamente entre sus seguidores más fieles.

El setlist comenzó con "Siezi Ditch", seguido por "Squabble Up", calentando el ambiente antes de interpretar uno de sus himnos más reconocidos: "HUMBLE". La energía del estadio se elevó con "Euphoria" y "Luther", antes de dar paso a "All the Stars", tema que originalmente lanzó junto a SZA.

SZA, quien próximamente compartirá una gira con Lamar, apareció en el escenario para acompañarlo en esta parte del show, confirmando los rumores que circulaban en días previos sobre su participación especial.

El momento culminante llegó con "Not Like Us", tema que desató la euforia del público, consolidándose como uno de los más esperados de la noche. Finalmente, la presentación cerró con "TV Off", dejando a los asistentes y televidentes con una muestra del inconfundible estilo del rapero.

Set list de Kendrick Lamar en el Halftime Show del Super Bowl LIX

• Siezi Ditch

• Squabble up

• HUMBLE

• Euphoria

• Luther

• All the Stars

• Not Like Us

• TV Off