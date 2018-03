Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Adea Shabani permanecía desaparecida desde febrero. La Policía de Los Ángeles tenía la misión de encontrarla, o al menos saber qué había ocurrido con la joven actriz de 25 años. Hasta que finalmente la halló: estaba muerta y sus restos en descomposición.

En la tarde del 23 de febrero pasado, Shabani fue vista por última vez. En las cámaras de seguridad del edificio aparece ese día, con equipaje y junto a su novio. Sería la última muestra de vida de la artista. Ni sus amigos, ni sus familiares volvieron a saber de ella, ya que desapareció por completo, informa el portal Infobae.

La búsqueda terminó ayer martes, cuando los detectives encontraron el cuerpo sin vida de una mujer joven que correspondía con las características de Shabani; se encontraba a 650 kilómetros al norte de su hogar.

La hallaron al costado de un arroyo en el Área de Vida Silvestre de Spenceville, donde los detectives recuperaron los restos de una persona en una tumba poco profunda en una vasta reserva natural en el Condado de Nevada, a unos 32 kilómetros al noreste de Sacramento.

Aunque oficialmente los peritos todavía no confirmaron que los restos pertenecen a Shabani, el capitán William P. Hayes del Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que se trataba de ella, de acuerdo a The New York Times.

El sospechoso

El principal sospechoso fue el novio de la joven, Christopher Spotz, con quien se la ve en el único video en el que la actriz está con vida. Spotz, quien también estaba envuelto en otra relación sentimental, la acompañó a tomar un café en Hollywood para luego trasladarla al hogar de su padre en el Condado de Yuba, en las afueras de Sacramento.

Foto: Internet

Pero todo se volvió una locura cuando en el vehículo que el hombre conducía una discusión se convirtió en una pelea. Spotz decidió entonces dejarla en Santa Clarita, a pocos kilómetros de su apartamento, de acuerdo a la declaración hecha por el sospechoso. Pero no hay indicios ni pruebas que indiquen a los detectives que Shabani hizo escala en ese lugar.

Actriz de cine independiente y modelo, Shabani desapareció y nunca más se supo nada de ella. Y hacia fines de marzo, quien fuera su novio, abandonó Los Ángeles junto a su novia "oficial". La policía lanzó una nueva búsqueda, pero ahora para hallar al sospechoso y a su furgoneta.

Finalmente, tras un fuerte operativo, dieron con el vehículo y comenzaron una frenética persecución de casi 100 kilómetros que terminó de la peor manera. Cercado por las fuerzas de seguridad, Spotz decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza.

Según las pericias preliminares, los investigadores creen que Shabani fue asesinada el mismo día en que desapareció o al día siguiente. "Creo que él estuvo envuelto en su muerte", indicó Hayes en rueda de prensa. Sin embargo, todavía es un misterio cómo fue que la asesinó y por qué.