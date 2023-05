Halle Bailey envía mensaje a sus 'haters' en estreno de La Sirenita

Pese a las críticas debido a que Halle Bailey tiene un color de piel distinto al de la princesa Ariel de la película animada, la actriz de 23 años le mandó un mensaje a sus distractores.

Además, detalló que para ella es un sueño hecho realidad ser una princesa de Disney y mandar un mensaje de inclusión a las nuevas generaciones.

Halle Bailey desfiló por la alfombra azul del estreno junto a Javier Bardem, quien lució sumamente relajado, accediendo a las peticiones de los fans que le pedían firmar alguna foto o tomarse una selfie.

Con un look casual, Bardem contó que su hija Luna se emocionó cuando le contó que iba a ser parte del elenco de La Sirenita, pues pensó que su padre iba a tener el principal papel.

"En aquel entonces mi hija tenía siete años y le dije: 'Luna, voy a hacer La Sirenita'. Y me dijo: '¿Vas a ser Ariel?' Y le dije que no, que por el bien de todos no, pero como dice Melissa McCarthy, esa versión también me gustaría verla", comentó Bardem.

Halle Bailey and Javier Bardem at the blue carpet premiere of #TheLittleMermaid in Mexico #LaSirenita #kingtriton #ariel pic.twitter.com/TlOiIm66mp