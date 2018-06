'Han Solo' en primer lugar en EUA, pese a la baja taquilla

Agencia

LOS ÁNGELES, California.- Con un desplome de sus grandes expectactivas, “Han Solo”, la más reciente cinta del serial fílmico de “Star Wars”, se mantuvo en primer lugar de taquilla al recaudar unos 29 millones de dólares, reportaron fuentes de la industria fílmica.

“Han Solo”, una producción de Disney y Lucas films, se proyectó en cuatro mil 381 salas de cine de Estados Uniods y tuvo un declive del 65 por ciento en su recaudación, de acuerdo con cifras preliminares de la taquilla.

En el segundo fin de semana de "Han Solo" no alcanzó a sus predecesores. La primera película de antología de "Star Wars", "Rogue One", ganó 64 millones en su segundo fin de semana de 2016, mientras "The Last Jedi" de 2017 ganó 71 millones en su segundo fin de semana.

Su taquilla total al segundo fin de semana de la cinta de ficción galáctica ha llegado a los 149 millones 500 mil dólares.

La historia del origen de "Han Solo" obtuvo el fin de semana pasado 103 millones de dólares lo que fue decepcionante para los especialistas fílmicos y que incluyó un día festivo.

En segundo lugar se ubicó la cinta de los estudios Fox “Deadpool 2”, estelarizada por Ryan Reynolds, al recaudar 23 millones 300 mil dólares para una taquilla total doméstica de 254 millones 700 mil dólares.

El drama debutante "Adrift" fue capaz de superar por poco a "Avengers: Infinity War" por el tercer lugar. Protagonizada por Shailene Woodley y Sam Claflin, recaudo 11 millones 500 mil dólares.

"Infinity War" obtuvo 10 millones 500 mil dolares durante su sexta semana, lo que elevó su cuenta nacional a 643 millones de dólares y con su taquilla mundial de mil 960 millones de dólares se ha ubicado como el cuarto lanzamiento más grande en la historia.

"Book Club" se colocó en la quinta posición con seis millones 600 mil dólares. La comedia de Paramount Pictures protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen que ha recaudado 47 millones en la taquilla de América del Norte.

En sexto siguió "Actualización" con cuatro millones 500 mil dólares, seguido por "Action Point" con dos millones 200 mil dólares, mientras que en el décimo sitio se colocó “Overboard” con dos millones de dólares y una taquilla total de 45 millones 500 mil dólares.