Regresa la locura de Harley Quinn a la pantalla grande; checa el avance

Estados Unidos.- A través de su cuenta de instagram, la actriz Margot Robbie, de 28 años compartió una imagen en la que se le puede ver caracterizada como Harley Quinn, sin embargo con un atuendo diferente como en el que se dejó ver en Suicide Squad.

Ver esta publicación en Instagram Miss me? 💋HQ Una publicación compartida por @ margotrobbie el 28 de Ene de 2019 a las 5:00 PST

De acuerdo con el portal de noticias Quién, este nuevo look incluye el ya representativo corazón en la mejilla, un atuendo colorido y un llamativo collar donde se lee “Bruce".

"Miss me? 💋HQ", escribió la actriz junto con la imagen en la que se puede apreciar la caracterización de la villana de DC.

Aunque no es un hecho que el rodaje de Birds of Prey and the Fantabolous Emancipation of One Harley Queen ya habría comenzado, la actriz compartió en 2018 que las grabaciones de este filme iniciarían en 2019.

Recordemos que el personaje no regresará a Suicide Squad, ya que tendrá su propia trilogía.