Filtran fotos íntimas de actriz de Harry Potter

INGLATERRA.- La actriz Bonnie Wright, quien interpretó a Ginny Weasley en las películas de Harry Potter, se encuentra muy preocupada y es que en Internet circulan sus fotografías íntimas.

De acuerdo a Excélsior, hackers viralizaron desnudos de la actriz de 28 años de edad. En las imágenes ella está en topless tomándose selfies así como posa en atrevida lencería.

Bonnie Francesca Wright, nombre real de la actriz inglesa, saltó a la fama tras encarnar a Ginny Weasley, quien logra conquistar el corazón de Harry Potter. Tuvo su primera aparición en “La piedra filosofal”. Pese a que su ingreso fue con un papel secundario, poco a poco se ganó el cariño del público y pasó a ser una de las protagonistas. Fans aplaudieron su matrimonio con el mago.

Además de ser parte de la saga de Harry Potter, Wright ha trabajado en películas como “The Sea”, “Geography of the Hapless Heart”, “My Dad Is Scrooge”, “The Highway Is for Gamblers” y “A Christmas Carol”.

La también modelo gusta compartir un poco de sus días en Instagram, donde regala, de vez en cuando, imágenes en bikinis; actualmente mantiene una relación con el empresario Simon Hammerstein, dueño del club nocturno The Box Soho en Londres.