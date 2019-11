Harry Styles da concierto ¡en un semáforo!

Agencia

LOS ANGELES, EU.- El cantante británico Harry Styles no se cansa de llamar la atención y esta semana ofreció un concierto a automovilistas que esperaban la luz verde en un semáforo de un cruce de Los Angeles, California.

El próximo mes, Styles lanzará su segundo álbum como solista, que le seguirá los pasos al disco homónimo que estrenó en mayo de 2017.

Como parte de la promoción de su nuevo disco, el artista se tomó las calles de Los Ángeles para cantar algunos de sus éxitos de una forma muy particular.

El cantante detuvo el tráfico y aprovechó el tiempo de espera en un semáforo para interpretar, con escenografías cambiantes y coreografías con bailarines, canciones como 'Kiwi' y 'Sign of the Times', su primer sencillo en solitario luego de la separación de la agrupación One Direction.

My friend @Nidiatjr just randomly saw @Harry_Styles on the street singing with james corden and i’m here watching the whole thing on facetime😭😭😭😭 pic.twitter.com/Q6ws6VutgN