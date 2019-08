Harry Styles declina el papel del Príncipe Eric en el remake de La Sirenita

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Que siempre “no gracias”. Harry Styles decidió rechazar el papel del Príncipe Erick en el remake de “La Sirenita”.

De acuerdo con información de Variety, el propio actor decidió declinar amigablemente interpretar el personaje, pero se consideró fan del proyecto.

Harry Styles won't be going under the sea https://t.co/HqKgGwoirk pic.twitter.com/wf8Dh0AXdQ